Москва, 1 августа, 2019, 15:43 — ИА Регнум. По итогам первой половины 2019 года на вторичном авторынке России было перепродано 1395 авто, что на 56% больше, чем в первом полугодии прошлого года (896 шт.). Об этом 1 июля сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Электромобиль

Самым популярным электрокаром на вторичном рынке России в январе-июне стал Nissan Leaf. За шесть месяцев 2019 года было перепродано 1314 машин данной модели. Отдельно стоит отметить, что 1287 таких авто было ввезено из Японии.

Второе место среди подержанных электрокаров с большим отрывом занял Mitsubishi I-MiEV. Его за полгода перекупили 34 автолюбителя. Тройку лидеров замыкает отечественная Lada Ellada. Она была перепродана 14 раз.

Далее идут электрокары: BMW i3 (13 ед.), Tesla Model S (11 ед.), Tesla Model X (6 ед.), Jaguar I-Pace (2 ед.) и Renault Twizy (1 ед.).

Как сообщало ИА REGNUM, 4 июля 2019 года во время ежегодного московского урбанистического форума было подписано соглашение между ПАО «Россети» и мэрией Москвы о создании в столице сети заправок для электротранспорта.

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