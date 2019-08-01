Владикавказ, 1 августа, 2019, 15:42 — ИА Регнум. За первые шесть месяцев 2019 года в Северной Осетии было возбуждено 60 уголовных дел коррупционной направленности. Сумма ущерба по ним составила более 10,7 млн рублей, сообщили ИА REGNUM 1 августа в пресс-службе Следственного комитета по республике.

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Расследованы и направлены в суды 20 уголовных дел. По решению судебных инстанций были осуждены четверо должностных лиц. Возмещено ущерба на сумму 1,2 млн рублей уже на стадии предварительного расследования.

Стоит отметить, что по-прежнему основными коррупционными преступлениями в Северной Осетии являются злоупотребление служебными полномочиями сотрудниками правоохранительных органов, а также чиновниками всех уровней, хищения бюджетных средств, выделяемых на различные цели, и получение взяток.

Напомним, в 2019 году в Северной Осетии был привлечен за взятку в особо крупном размере даже один из начальственных чинов, который был призван бороться с коррупцией. Возбуждено уголовное дело в отношении 53-летнего полковника полиции — заместителя начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД. Его расследование продолжается.

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