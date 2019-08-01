Село Коса, Пермский край, 1 августа, 2019, 15:40 — ИА Регнум. В Косинской райбольнице Пермского края из четырех автомобилей скорой помощи три не годятся для оказания полноценной скорой медицинской помощи, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевой прокуратуре.

Иван Шилов ИА REGNUM Скорая помощь

По данным ведомства, машины не оборудованы в соответствии со стандартом оснащения автомобилей скорой медпомощи. Кроме того автомобили исчерпали свои ресурсы, поскольку срок полезного использования истек.

Прокуратура инициировала иск в суд. Судебная инстанция обязала краевой минздрав выделить финансы больнице для приобретения трех новых машин скорой помощи.

На Косинскую центральную районную больницу возложена обязанность приобретения автомобиля, а также укомплектования бригады, поскольку выяснилось несоответствие требованиям закона. В смене работает один фельдшер выездной бригады и водитель, тогда как положено два медицинских специалиста и водитель.