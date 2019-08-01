Москва, 1 августа, 2019, 15:38 — ИА Регнум. Производительность труда в госкорпорации «Роскосмос» выросла на 8% и продолжает расти. Об этом сегодня, 1 августа, глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин доложил президенту России Владимиру Путину, сообщается на сайте Кремля.

Kremlin.ru Дмитрий Рогозин

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«Нельзя сказать, что эта цифра полностью удовлетворяет. Всё-таки ещё много предстоит сделать в плане реконфигурации отрасли. Тем не менее 8% — это уже хороший рост», — отметил Рогозин.

«Да, это большой рост, хороший», — подтвердил глава государства.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин предложил новую технологию утилизации бытовых отходов. Это технология с возможностью дожигания самых сложных отходов, которые не дожигаются.

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