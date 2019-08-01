Краснодар, 1 августа, 2019, 15:36 — ИА Регнум. Самый старый долгострой Краснодара — ЖК «Феникс» по ул. Мачуги, 2, строительство которого началось 16 лет назад, в 2003 году, планируется сдать к концу августа 2019 года. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края 1 августа.

Дарья Антонова ИА REGNUM

Строительство домов на улице Мачуги началось в 2003 году, его на деньги дольщиков возводила компания «Стройинтеркомплекс», однако с 2005 года стройка прекратилась, а компания свою деятельность прекратила. Как сообщил побывавший на площадке уже достраиваемых домов первый вице-губернатор Андрей Алексеенко, решить проблему удалось после того, как был принят краевой закон о защите прав дольщиков и компенсации для инвесторов, которые берутся достраивать дома. Для дома был найден новый застройщик, из бюджета края и города было выделено 124 млн рублей. Сейчас строительство вышло на завершающий этап.

«По заверению застройщика, уже к концу августа объекты будут введены эксплуатацию», — сказал Алексеенко.

Как сообщало ИА REGNUM, Краснодарский край входит в число наиболее проблемных регионов России по обманутым дольщикам. На данный момент, по данным администрации региона, недостроенными остается 79 жилищных комплексов. Строительство около десяти сумели возобновить в этом году.