Бирмингем, Великобритания, 1 августа, 2019, 15:36 — ИА Регнум. «Астон Вилла» подписала контракт с голкипером «Бёрнли» Томом Хитоном. Об этом 1 августа сообщается на сайте клуба.

Burnleyfootballclub.com Томас Хитон

Условия трансфера Хитона и продолжительность контракта не разглашаются.

Отметим, что Хитон является воспитанником «Манчестер Юнайтед». Он играл за такие клубы, как «Кардифф Сити», «Куинз Парк Рейнджерс», «Рочдейл» и «Уиком» и «Бёрнли».

С 2016 года Хитон вызывается в сборную Англии.

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