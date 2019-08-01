Москва, 1 августа, 2019, 15:39 — ИА Регнум. Мэр Москвы Сергей Собянин открыл музей ВДНХ и вручил награды ветеранам Выставки достижений народного хозяйства. Мероприятие состоялось в рамках празднования восьмидесятилетия главного выставочного комплекса страны, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Экспозиция музея ВДНХ

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Собянин наградил ветеранов ВДНХ

«ВДНХ — культовое место для многих поколений москвичей. На протя­жении десятилетий люди прихо­дили в великолепные павильоны и восхищались успехами родной страны, гуляли по широким аллеям, наслаждались прохладой фонтанов, встречали друзей, приводили сюда своих детей», — заявил Собянин.

Новый музей открыт в правом крыле арки главного входа ВДНХ. Тем самым, он, по задумке авторов, должен стать отправной точкой для знакомства с 80-летней историей выставочного комплекса. В нём представлены натуральные экспонаты и документы из собраний ВДНХ, архитектурные артефакты, архивная кинохроника и ряд других исторических предметов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Собянин признался что ему было стыдно от того, во что превратилось ВДНХ к концу «нулевых» годов этого века.