Бангкок, 1 августа, 2019, 15:32 — ИА Регнум. Соединённые Штаты одобряют решение правительства Камбоджи не предоставлять Китаю право на совместное использование базы ВМС в Сиамском заливе. Об этом на сегодняшней пресс-конференции по итогам министерской встречи США и АСЕАН заявил госсекретарь США Майк Помпео.

Gage Skidmore Майк Помпео

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«Мы приветствуем решение Камбоджи отказать Китаю в использовании базы ВМС», — приводит ТАСС слова госсекретаря.

Помпео также надеется, что примеру Пномпеня последуют и другие страны.

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Как сообщало ИА REGNUM, 22 июля газета The Wall Street Journal со ссылкой на должностных лиц США и их союзников проинформировала, что Пекин заключил тайное соглашение с Пномпенем, предоставляющее Китаю эксклюзивные права на использование камбоджийской военно-морской базы. Соглашение якобы было достигнуто весной 2019 года и дает Народно-освободительной армии Китая (НОАК) монопольный доступ к части военно-морской базы Камбоджи Ream Naval Base в Сиамском заливе в течение 30 лет.

При этом камбоджийские официальные лица отрицают существование такого соглашения. Как заявил премьер-министр Камбоджи Хун Сен, размещение иностранных военных баз противоречит конституции страны.