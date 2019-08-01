Москва, 1 августа, 2019, 15:32 — ИА Регнум. В Идлибской зоне деэскалации в Сирии по-прежнему сохраняется тревожная обстановка. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 1 августа заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на очередном брифинге.

Иван Шилов ИА REGNUM Беженец

«Нас продолжает тревожить ситуация в Идлибской зоне деэскалации, откуда боевики Хайят Тахрир аль-Шам (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не прекращают обстрелы и нападения на близлежащие территории», — заявила Захарова.

«Сложная гуманитарная обстановка сохраняется в лагерях Рубкан и Аль-Хауль. Вопреки обнадёживающим сигналам, регулярно посылаемых западными представителями, положение там в лучшую сторону не меняется. И после эвакуации при российском содействии из Рубкана почти все мирные жители лагеря превратились, по сути, — хоть и образно, но не думаю, что под этим нет фактологии, — превратились в колонию для беглых террористов и их семей», — подчеркнула она.

Невыносимые условия проживания ещё сильнее радикализируют оставшихся жителей лагерей, в результате чего возникает реальная угроза их бегства из лагерей и включение в состав террористического подполья на территории Сирии и Ирака.