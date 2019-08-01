Москва, 1 августа, 2019, 15:30 — ИА Регнум. Российская компания «Яндекс» планирует запустить продажи своих «Яндекс.Станций» на территории Казахстана с 6 августа, сообщает 1 августа издание vc.ru со.

Иван Шилов ИА REGNUM Робот «Яндекс»

В компании уточнили, что стоимость одной колонки совместно с годовой подпиской «Яндекс.Плюс» для жителей Казахстана составит 59 990 тенге ($156). Кроме того, с 14 августа продажи стартуют в Белоруссии, где стоимость одного устройства составит 369 белорусских рублей ($180).

Отметим, компания «Яндекс» продемонстрировала возможности своих новых «Яндекс. Станций» в мае 2018 года. Продажи устройства в России были запущены в июле 2018 года.

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