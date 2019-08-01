Нумеа, Франция, 1 августа, 2019, 15:27 — ИА Регнум. В Новой Каледонии, заморской территории Франции в Тихом океане, ввели запрет на одноразовые пластиковые пакеты в рамках постановления об отказе от одноразовых пластиковых изделий к 2022 году, сообщает Le Figaro.

Пластиковый пакет

Запрет на пластиковые пакеты для покупок был введен в Новой Каледонии 1 августа 2019 года. Разрешается только использование биоразлагаемых пакетов.

Сообщается, что жители Новой Каледонии используют 60 млн пластиковых пакетов, 40 млн лотков для упаковки продуктов и 5 тонн пластиковых трубочек ежегодно.

Издание также отмечает, что с 1 сентября 2019 года будет введен запрет на одноразовую пластиковую посуду. Руководство по запрещенным продуктам для импортеров, а также инструкция для потребителей должны быть опубликованы властями в ближайшее время.

Как ранее передавало ИА REGNUM, Европейский парламент принял законопроект о введении запрета на продажу одноразовых изделий из пластика. В случае окончательного утверждения инициативы пластиковая продукция будет запрещена на рынке Евросоюза с 2021 года.

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