Анкара, 1 августа, 2019, 15:27 — ИА Регнум. Турецкие летчики, проходившие обучение на американских истребителях F-35, вернулись из США домой, сообщает NTV.

Иван Шилов ИА REGNUM F-35

Отмечается, что вместе с ними в Турцию вернулся весь военный персонал, который проходил обучение по обслуживанию американских истребителей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Вашингтон отказал Анкаре в покупке F-35 из-за поставок в Турцию российских зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф». После этого Москва предложила Анкаре приобрести Су-35.

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