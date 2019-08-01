Москва, 1 августа, 2019, 15:43 — ИА Регнум. В будущем в российский сектор интернет-торговли, скорее всего, начнут активно инвестировать банки, считает экономист Сергей Серебренников. Об этом он заявил 1 августа корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что в 2019 году почти 40% жителей РФ увеличили свои расходы на интернет-покупки.

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«Я думаю, есть тенденция на увеличение объёмов интернет-продаж, — сказал Серебренников. — Об этом говорит и то, что крупные игроки начали создавать сервисы по доставке даже товаров повседневного спроса. Типа еды. Но надо оговориться, что эти сервисы пока работают в крупных городах. Сельское население, мелкие города и всё, что касается доставки в отдалённые районы, это всё будет пока в традиционных схемах — в обычном ритейле. Со временем с появлением новых игроков и созданием конкурентного рынка электронной торговли услуги курьерской доставки и обслуживания клиентов подешевеют ещё сильнее».

Кроме того, Серебренников отметил, что рано или поздно на российский рынок интернет-торговли выйдут и банки, которые будут создать подобные дочерние компании, занимающиеся электронной торговлей. Как предположил экономист, тот же глава Сбербанка Герман Греф со временем, скорее всего, инвестирует в создание интернет-магазинов под своим лейблом.

Напомним, как сообщалось ранее, результаты исследования, проведённого аналитическим центром «Битрикс24», показали, что за истекший период 2019 года 38% жителей РФ увеличили свои расходы на покупки через тот или иной интернет-сервис. Как рассказали потребители, приобретения через Сеть особенно привлекательны из-за скидок.