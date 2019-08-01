Петрозаводск, 1 августа, 2019, 15:32 — ИА Регнум. Вертолет Ми-8 МЧС России вылетел из Санкт-Петербурга на поиски туристов-байдарочников, пропавших в акватории Белого моря в Республике Карелия. Поиск туристов водными средствами пока что невозможен из-за шторма.

78.mchs.gov.ru Ми-8 МЧС России

Как сообщили 1 августа в ГУ МЧС России по Карелии, в районе островов, где предположительно находятся петербургские туристы, волны достигают высоты двух метров и наблюдается сильный ветер.

Как установлено, группа туристов из Петербурга в составе 10 человек, один из которых — подросток 15 лет, прибыла в июле в Беломорский район Карелии. На пяти байдарках они осуществляли переход из населённого пункта Сумской Посад на Кондостров. В республиканских органах МЧС эта группа не регистрировалась.

«По настоящее время группа на связь не выходит, хотя должна была выйти на связь 26 июля. С Кондострова данную группу должны были забрать местные жители и перевезти их обратно в Сумской Посад, затем они должны были вернуться в город Санкт-Петербург», — рассказали карельские спасатели.

Теперь поиском занимается авиация МЧС России, пока поиски на воде затруднены. Родственники пропавших надеются, что туристы пережидают непогоду на одном из островов, где не работает сотовая связь.