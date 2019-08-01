Стокгольм, 1 августа, 2019, 15:32 — ИА Регнум. Эксклюзивный кабриолет с приводом 4×4, сделанный на базе Mercedes-Benz G 500, выставил на продажу шведский горнолыжник Ион Олссон. Об этом 1 августа сообщается на сайте Tarantas.news.

Tarantas.news Кабриолет на базе Mercedes-Benz G 500 4x4²

Сообщается, что у кабриолета мягкая съёмная крыша. Авто сделано в одном экземпляре и имеет название Lord Hans.

Под капотом кабриолета стоит 850-сильный 4,0-литровый битурбированный мотор V8. Таким образом, мощность автомобиля Lord Hans выше, чем у стандартного 422-сильного G 500.

Кроме того, на автомобиль были установлены новая подвеска, дополнительная оптика, элементы кузова из углеволокна и багажник на крыше. Созданием эксклюзивной модели занималась голландская фирма Absolute Motors.

Стоимость переделанного G 500 пока не указывается.

Напомним, на благотворительном аукционе, организованном Фондом Элтона Джона по борьбе со СПИДом, был продан седан Bentley Flying Spur из ограниченного издания First Edition за 700 тысяч евро (около 49,3 млн рублей).

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