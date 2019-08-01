Тольятти, Самарская область, 1 августа, 2019, 15:21 — ИА Регнум. Медики скорой помощи в Тольятти, которые планировали 1 августа начать «итальянскую забастовку», в ходе переговоров добились выполнения ряда требований и пока отложили протестное мероприятие. Об этом сообщает профсоюз медицинских работников «Действие».

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В частности, удалось добиться возврата 100%-ных доплат за ночные часы работы при одновременном повышении оклада. Руководитель станции скорой помощи Тольятти согласился выполнить некоторые пункты требований, касающиеся оплаты труда.

Были изданы два указа, один из которых предполагает установление дополнительной надбавки за работу с десяти часов вечера до шести часов утра в размере 40% от оклада плюсом к уже имеющейся надбавке за работу ночью в размере 60%. Надбавка распространяется на сотрудников выездных бригад (фельдшеров, медсестер, врачей, водителей) и диспетчеров (медработников оперативного отдела).

Второй документ касается совместительства: теперь при совместительстве будет выплачиваться такая же стимулирующая надбавка, как и при работе на основную ставку: врачам — 5 тыс. рублей, фельдшерам — 3,5 тыс. рублей и медсестрам — 2,5 тыс. рублей. Оба документа вступают в силу с августа текущего года.

Остальные требования врачей планируется обсудит в ходе дальнейших коллективных переговоров.

Как сообщало ИА REGNUM, забастовку планировалось начать 1 августа. В первый этап акции намеревались бастовать 20 медиков, работая только на одну ставку. С 15 августа сотрудники скорой помощи готовились к более масштабному этапу протеста. Основное требование — довести зарплату фельдшеров до 100% от средней по региону.

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