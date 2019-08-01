Екатеринбург, 1 августа, 2019, 15:14 — ИА Регнум. В Екатеринбурге 1 августа был заложен первый камень Академии волейбола, которая будет носить имя прославленного уральского тренера Николая Карполя. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

В торжественной церемонии по случаю начала строительства приняли участие сам Николай Карполь, губернатор Евгений Куйвашев, член Совета Федерации Аркадий Чернецкий и директор подрядной организации «Регионспецстрой» Евгений Гончаров.

Помимо тренировочных залов в академии будет расположено общежитие на 70 человек, учебные классы, столовая и медицинский блок.

Отметим, что Академия волейбола им. Карполя — первый объект, который будет построен в рамках подготовки Екатеринбурга к «Универсиаде-2023».

Напомним, что Николай Карполь с 1969 года является главным тренером женской волейбольной команды «Уралочка», которая под его руководством многократно выигрывала чемпионат СССР (а затем и России), становилась обладателем кубка СССР и Кубка европейских чемпионов. Также Николай Карполь возглавлял олимпийскую сборную СССР и России по волейболу. Дважды наша сборная под его руководством выигрывала высшие олимпийские награды (сборная СССР) и трижды серебряные медали (сборная России).