Москва, 1 августа, 2019, 15:12 — ИА Регнум. Попытки команды президента Украины Владимира Зеленского дискредитировать мэра Киева Виталия Кличко обернутся жёстким внутриполитическим конфликтом. Об этом заявил депутат Верховной рады Украины V—VII созывов Спиридон Килинкаров в эфире передачи «Кто против?» на телеканале «Россия 1».

Gov.ua Виталий Кличко

«И Зеленский, и Богдан могут сколько угодно говорить, что они хотят назначить своего руководителя в Киевской городской администрации. Но сделать это будет не так-то просто, как им кажется», — заявил Килинкаров.

«Сопротивление со стороны Кличко — на нём завязано очень много бизнес-групп. Это столица, всё-таки, Украины, и сопротивление, безусловно, будет. Тут даже спорить не о чем. Между прочим, мне кажется, что на этой эйфории команда Зеленского занимается шапкозакидательством. Они набросали столько конфронтационных тем, через которые им будет очень сложно пройти», — подчеркнул он.

Ранее глава офиса президента Украины Андрей Богдан заявил о том, что за пять лет мэр Киева Виталий Кличко утратил контроль над городом, которым теперь руководят «смотрящие».

«У меня было несколько встреч с господином Кличко в офисе президента. Таких встреч было две. На этих встречах я его лично шесть раз — то есть на каждой встрече по три раза — просил отказаться от института «смотрящих» в Киеве, отойти от всех коррупционных схем и стать действительно народным мэром, человеком, который не имеет никакого отношения ко всей этой коррупции, бесхозяйственности, которая происходит в Киеве», — заявил Богдан.