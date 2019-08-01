Вашингтон, 1 августа, 2019, 15:09 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп поздравил Келли Крафт, которая накануне была утверждена Сенатом США на посту постоянного представителя США при Организации Объединённых Наций.

Chairman of the Joint Chiefs of Staff Келли Крафт

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«Поздравляем Келли Найт Крафт из Кентукки с её утверждением в качестве постпреда при ООН», — написал глава Белого дома в Twitter.

Американский лидер также выразил уверенность, что она прекрасно справится со своими обязанностями на новом посту.

«После превосходной службы послом в Канаде, проделанной выдающейся работы, независимо от сложности задачи, Келли будет великолепна в ООН. Победительница!» — отметил Трамп.

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Как сообщало ИА REGNUM, кандидатуру Келли Найт Крафт, занимавшую тогда должность посла в Канаде, на должность постоянного представителя Соединённых Штатов при ООН глава Белого дома Дональд Трамп выдвинул в феврале 2019 года. Своё предложение на рассмотрение в Сенат США американский лидер направил в мае. А 31 июля кандидатура Крафт была утверждена американским Сенатом. За неё проголосовали 56 человек, против — 34 сенатора.

Напомним, на этом посту Крафт сменит Джонатана Коэна, который находился в ООН с октября 2018 года.