Вашингтон, 1 августа, 2019, 15:49 — ИА Регнум. В Twitter разгорелся спор из-за школьной задачи по математике. Пользователи не могут прийти к единому решению из-за разных последовательностей выполнения действий.

Alan O'Rourke Логотип Twitter

https://twitter.com/pjmdolI/status/1155598050959745024

Всё началось с того, что пользователь pjmdoll выложил пример: 8/2 x (2+2) =? У одних пользователей в ответе получилась единица, а у других — 16. К единому ответу юзеры так и не пришли: методы решения этого примера различаются в зависимости от системы, по которой преподавали математику в школе.

Ранее пользователи социальных сетей обсуждали необычную задачу по физике, выложенную на Reddit пользователем xpepi. По условию задачи студенты должны определить, сможет ли ямайский легкоатлет Усэйн Болт убежать от атаки Нами — героини из League of Legends.