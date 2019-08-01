Москва, 1 августа, 2019, 16:15 — ИА Регнум. На выборах депутатов Московской городской думы седьмого созыва будут использоваться новые комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБ). Соответствующее решение было принято 1 августа в ходе заседания Мосгоризбиркома, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Выборы

Как пояснил член комиссии МГИК Юрий Ермолов, КОИБы 2010 года теперь применяться не будут — их полностью заменят на образцы 2017 года. Кроме того, в некоторых округах КОИБы будут установлены дополнительно и впервые, речь идёт о 13-м, 16-м, 31-м, 33-м и 17-м избирательных округах.

«Их у нас уже была тысяча, и они применяться будут. Плюс дополнительно тысяча, которую мы закупаем, всего две тысячи КОИБов, соответственно, 2000 участков мы покроем минус резерв», — отметил Ермолов.

Напомним, третий этап тестирования системы электронного голосования на выборах депутатов Московской городской думы пройдёт в конце августа в трёх избирательных округах столицы.