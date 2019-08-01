Ярославль, 1 августа, 2019, 15:01 — ИА Регнум. С 2020 года ярославским сельхозпредприятиям будут возмещать до 70 процентов затрат на мероприятия по известкованию кислых почв. Причем субсидия будет распространяться и на работы, проведенные в 2019 году, при условии предоставления соответствующей документации. Об этом сообщает официальный портал органов исполнительной власти Ярославской области.

Yarregion.ru Известкование

Специалисты отмечают, эта мера крайне важная и нужная. Кислые почвы — бич региона, реально влияющий на снижение урожая. Известкование необходимо проводить более чем на 50 процентах ярославской пашни.

В результате химической мелиорации кислых почв, заключающийся во внесении в них известковых удобрений (кальцита, доломита, известняка, отходов сахарного производства, гашеной извести и других), в почве в 2−3 раза увеличивается количество разлагающих органические вещества микроорганизмов, в 5−9 раз — нитрифицирующих бактерий. Известкование повышает подвижность калия, магния, молибдена, снижает подвижность бора, меди, цинка.

Ежегодно сельскохозяйственные предприятия Ярославской области известкуют около 2 тысяч гектаров из более чем 300 тысяч гектаров кислых почв. Новая мера поддержки должна стимулировать ярославских аграриев.