Вашингтон, 1 августа, 2019, 15:01 — ИА Регнум. Новый iPhone от компании Apple может получить достаточно неожиданную функцию — поддержку стилуса Apple Pencil, который пока что работает только с iPad. Об этом 1 августа сообщил портал GSMArena.

IPhone

С подобным предположением выступили аналитики компании Citi Research. Издание отмечает, что если это действительно произойдет, то это будет достаточно сильный сдвиг в философии Apple. Впрочем, пока что не ясно, насколько достоверна представленная информация. Автор статьи отмечает: в 2018 также ходили слухи о том, что Apple добавит поддержку Pencil в iPhone XS и XS Max, однако этого не произошло.

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Ранее в СМИ высказывались иные предположения по поводу будущий функций iPhone. Ожидается, что смартфоны получат экран, аналогичный iPhone XS, XS Max и XR, батарею увеличенной емкости, а также три камеры на задней панели.