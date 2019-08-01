Токио, 1 августа, 2019, 15:04 — ИА Регнум. Операционная прибыль японского автопроизводителя Mazda за период с апреля по июнь 2019 года составила 7,0 млрд иен (64 млн долларов), что на 79% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Об этом 1 августа сообщает Reuters.

(сс) justine ellifrits Логотип Mazda

Стоит отметить, что это самый худший показатель прибыли компании, начиная с июня 2012 года.

За квартал Mazda реализовала 353 000 автомобилей, что на 12% меньше, чем за аналогичный период 2018 года. Также сообщается о падении продаж японского автопроизводителя в Соединенных Штатах на 15% до 68 000 единиц, а в Китае Mazda реализовала 54 000 автомобилей, что на 21% ниже по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Напомним, японская автокомпания Mazda в конце июля начала дорожные испытания купеобразного кроссовера новейшей генерации Mazda CX-4.

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