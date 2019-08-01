Чебоксары, 1 августа, 2019, 14:57 — ИА Регнум. В Чувашии в рамках дела о банкротстве ГУП «Чувашавтоатрсна» в очередной раз предпринимается попытка продать ране уценённые две автостанции в Чебоксарах. Торги будут проводиться в форме публичного предложения. По сравнению с февральскими торгами этого года автостанции «Привокзальная» и «Новосельская» подешевели на 28%, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документы.

Cap.ru ГУП «Чувашавтотранс»

Автостанция «Привокзальная», которая в феврале продавалась за 60,058 млн рублей, а весной на повторных торгах начальная цена была снижена на 6 млн рублей — до 54,052 млн рублей, теперь предлагается приобрести за 43,24 млн рублей. Таким образом, стоимость объекта по сравнению с февральскими торгами подешевела на 16,818 млн рублей (или на 28%).

Дешевеет и автостанция «Новосельская»: если в феврале за неё хотели получить 62,155 млн рублей, а на повторных торгах просили 55,94 млн рублей, то сейчас начальная стоимость установлена на уровне около 44,752 млн рублей. То есть с февраля «Новосельская» подешевела на 17,4 млн рублей, или на 28%.

Как сообщало ИА REGNUM, единственный государственный перевозчик был признан банкротом в сентябре 2018 года. За два месяца до банкротства он ушёл с рынка пассажирских перевозок: предприятие обслуживало более 230 городских и пригородных маршрутов, два междугородных и 23 межобластных.