Нижний Новгород, 1 августа, 2019, 14:52 — ИА Регнум. Сезон охоты на медведя открылся в Нижегородской области с 1 августа, сообщили в региональном комитете госохотнадзора.

Republica Медведь

Руководитель комитета госохотнадзора Нижегородской области Николай Бондаренко отметил, что в области регулярно проводятся рейды, направленные на предупреждение и пресечение фактов незаконной охоты. Также, по его словам, охотникам следует учитывать суммы штрафов за незаконную добычу медведя.

«За добычу самца — в размере 180 тысяч рублей, самки — 300 тысяч рублей», — сказал глава комитета.

Он напомнил, что во время охоты следует строго соблюдать требования техники безопасности, поскольку медведь является одним из самых крупных хищников: средний вес взрослой особи достигает 100−200 кг.

Сезон охоты на медведя продлится до 30 ноября 2019 года.

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