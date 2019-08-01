Пермь, 1 августа, 2019, 14:44 — ИА Регнум. В Перми подготовку социальной сферы к отопительному сезону должны завершить к 15 августа, а к 1 сентября муниципалитет полностью должен быть подготовлен к теплоподаче. Такое поручение дал градоначальник Дмитрий Самойлов своим подчиненным, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии.

Иван Шилов ИА REGNUM Отопление

«Очевидно, что холодная и дождливая погода вносит свои коррективы, прогнозируем, как и в 2015 году, раннее начало подачи отопления. В связи с этим в первую очередь нужно обеспечить готовность учреждений соцсферы и коммунальной инфраструктуры. К 15 августа полностью должны быть готовы школы и детские сады и на 85% жилая сфера. Все, что выходит за эту дату, буду считать находящимся в зоне риска», — сказал глава Перми.

Стоит отметить, что традиционно отопительный сезон в столице Прикамья стартует в середине сентября. Однако в 2015 году он начался 3 сентября. Из-за аномальных холодов население сменила легкую одежду на пуховики. В горадминистрации приняли не дожидаться, когда пройдет пять дней со среднесуточной температурой ниже 8 градусов по Цельсию.

В Перми к зиме 2019/2020 необходимо подготовить 6180 многоквартирных домов, 273 социальных объекта, 1023,60 км тепловых сетей, 52 котельные, 383 центральных тепловых пункта. Сейчас готовность составляет 55,8%.