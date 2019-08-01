В Перми прогнозируют раннее начало отопительного сезона
Пермь, 1 августа, 2019, 14:44 — ИА Регнум. В Перми подготовку социальной сферы к отопительному сезону должны завершить к 15 августа, а к 1 сентября муниципалитет полностью должен быть подготовлен к теплоподаче. Такое поручение дал градоначальник Дмитрий Самойлов своим подчиненным, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии.
Стоит отметить, что традиционно отопительный сезон в столице Прикамья стартует в середине сентября. Однако в 2015 году он начался 3 сентября. Из-за аномальных холодов население сменила легкую одежду на пуховики. В горадминистрации приняли не дожидаться, когда пройдет пять дней со среднесуточной температурой ниже 8 градусов по Цельсию.
В Перми к зиме 2019/2020 необходимо подготовить 6180 многоквартирных домов, 273 социальных объекта, 1023,60 км тепловых сетей, 52 котельные, 383 центральных тепловых пункта. Сейчас готовность составляет 55,8%.