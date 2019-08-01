Сатка, Челябинская область, 1 августа, 2019, 14:40 — ИА Регнум. В Челябинской области 35-летняя гражданка осуждена за неосторожное причинение смерти своему новорождённому ребёнку. Об этом сообщает областное управление СКР.

Суд

Жительница посёлка Бердяуша в Саткинском районе родила мальчика у себя дома в январе. В тот же день ребёнок умер. Женщина хранила тело на приусадебном участке, а 23 апреля положила в деревянный ящик и отнесла на обочину дороги возле посёлка.

Суд назначил ей год ограничения свободы.