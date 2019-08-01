Красноярск, 1 августа, 2019, 14:33 — ИА Регнум. Для борьбы с лесными пожарами в Красноярском крае и Иркутской области ФБУ «Авиалесоохрана» искусственно вызывает дожди.

Лесной пожар

Как сообщили ИА REGNUM 1 августа в ведомстве, самолёт-зондировщик Ан-26 взлетел в Иркутске и направился на север региона, где в районе действия лесных пожаров «наблюдаются условия для развития облачности».

Процесс образования дождей должен инициировать запуск в облачные системы пиропатронов с йодистым серебром.

Дозаправившись в Усть-Куте, самолёт полетит в Эвенкийский район Красноярского края. Там, по оценкам Авиалесоохраны, тоже накопились облака, пригодные для искусственного вызывания дождя.

В ведомстве уточнили, что в Красноярском крае идёт тушение 61 пожара на площади порядка 25 тысяч га. В Иркутской области тушат 72 пожара на площади около 85 тысяч га.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Красноярском крае и Иркутской области введён режим ЧС из-за лесных пожаров. На утро 1 августа в этих двух сибирских регионах площадь лесных пожаров составляла порядка 1,8 млн га.

Напомним, шаманы из трех регионов Сибири соберутся на Байкале, чтобы призвать дожди на лесные пожары.

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