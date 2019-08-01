Санкт-Петербург, 1 августа, 2019, 14:43 — ИА Регнум. Жители Петербурга и других регионов Северо-Запада высказывают свое недоумение в связи с ужесточением требований к получению шенгенских виз в консульских учреждениях Финляндии в РФ. Привыкшие к относительной легкости получения таких виз и возможности стать обладателем мультивизы на несколько лет, петербуржцы делают вывод, что перестают быть желанными гостями в соседнем государстве.

Андрей Черкасский ИА Красная Весна Welcome. Хельсинки. Финляндия

Больше всего удивления вызывает требование предоставить описание маршрута поездки в Финляндию или билетов. Дело в том, что тысячи петербуржцев и жителей Ленобласти едут в Финляндию на своих автомобилях на один-два дня, принимая это решение спонтанно, и никаких ограничений в передвижении они не ощущают. Популярны также шоп-туры на автобусах, которые укладываются в один световой день.

Люди предполагают, что ужесточение визовых правил Финляндии стало следствием общего негатива по отношению к России, характерного для западных стран.

«Если визу дают на 2 года, то какие могут быть билеты? Понятно, что мы все стали токсичными, но не доставляйте проблем нормальным людям, которые приезжают к вам «отдышаться», купить нормальных продуктов, отдохнуть, прямо скажем, не олигархи, копим весь год и поддерживаем вашу экономику. Нас и так давят со всех сторон, и вы включились», — негодует пользователь с ником «Галина УТЕХИНА» на странице генконсульства Финляндии в Санкт-Петербурге в соцсети Facebook.

«Как можно описать маршрут, если виза на 2 года? Получается, что Финляндия сократит срок действия визы. В таком случае Финляндия становится не привлекательной. Если речь идёт только о подтверждении финансовых возможностей заявителя с сохранением срока действия визы, — это одно. Если срок будет сокращён на время поездки, то какой смысл идти за финской визой? Никто не будет оформлять каждый раз визу ради отдыха на праздники и выходные», — поддерживает ее «Александр Колтаков».

«А какие могут быть планы, учитывая что многие жители Петербурга ездят на один день, не ночуя? Да и предусмотреть все поездки на два года вперёд не все могут», — добавляет недоумения пользователь с ником Anna Nezhinskaya.

Житель Карелии с ником «Руслан Геннадьевич Юхимук-Милославский» вопрошает: «А для тех, кто регулярно ездит в течение многих лет? Я, например, езжу в Финляндию с 2013 года, часто одним днем, утром — туда, вечером — обратно, иногда ночую у друзей и родственников. И мне тоже бронь гостиницы предоставлять? Я в гостинице никогда не останавливался».

«Нас явно не хотят больше видеть даже в Финляндии», — делает неутешительный вывод комментатор с ником Mike McArenko.

Аналогичные чувства высказывают жители России и на странице генконсульства Финляндии в соцсети «ВКонтакте»:

»И зачем вы это устроили?»

«Кто одним днем ездит, без ночевки, что им предоставлять?»

«Да никому финская виза и не нужна будет вообще… лучше литовскую делать»

«Какая может бронь гостиницы при многократной визе на два года? Теперь смысл за финской визой обращаться просто отпадает», — делает вывод «Михаил Суворов».

«А как пенсионерам и вообще кто чисто на шоппинг едет? Или кто на отдых, рыбалку… у частных лиц бронируют коттеджи и т. д. … Странное решение. Туристический рынок тоже обвалится конкретно», — предполагает «Ирина Дунязина».

«И с чем это связано? С внешней политикой России, а страдаем опять мы, обычные люди? Класс просто», — добавляет Лина Некрасова.

«Вот из принципа не буду делать финскую визу. А то собираешься поехать в Финляндию погулять и потратить свои деньги, а за это должен ещё и платить! Слишком много чести», — заявляет пользователь Sergei Madaminoff.

От имени аккаунта генконсульства Финляндии в Санкт-Петербурге на странице в Facebook последовало такое разъяснение: