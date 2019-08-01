Ярославль, 1 августа, 2019, 14:32 — ИА Регнум. День ВДВ ярославские десантники официально начнут отмечать в 10 часов на военно-мемориальном комплексе «Никто кроме нас!» у музея боевой славы. Ветераны десантных войск и юнармейцы возложат цветы к памятнику легендарному командующему воздушно-десантных войск, Герою Советского Союза Василию Маргелову и почтут память павших товарищей.

City-yaroslavl.ru Молебен в Ярославле в день ВДВ

После этого в программе праздничных мероприятий запланирован молебен на Советской площади у храма Ильи Пророка.

«Десантники считают своим небесным покровителем Илью Пророка. В том, что Ильин день и день ВДВ совпадают, есть большой знак. Мы молимся в этот день о павших друзьях и просим благословления на службу Отечеству», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM Анатолий Каширин, руководитель регионального отделения «Союза десантников России».

К 12:30 десантники приглашают всех желающих в военно-патриотический центр им. В. Терешковой в посёлке Карачиха, где пройдут показательные выступления десантников и прыжки с парашютом.

«В это раз мы планируем показать несколько необычное искусство боя — владение шашкой. А затем будут прыжки. С парашютом в небо поднимутся как ветераны так и совсем юные спортсмены и десантники», — пояснил Анатолий Каширин.

На вопрос о планах по купанию в ярославских фонтанах руководитель ярославских десантников заявил, что не видит в этой традиции много смысла.

«Это вообще придумали журналисты. Когда-то кто-то один залез в фонтан в Москве в парке Горького, а потом именно журналисты этому придали такую огласку, что не очень умный поступок стал заразительным», — считает Анатолий Каширин.

День ВДВ отметят и в Рыбинске, где также запланированы показательные парашютные прыжки десантников на аэродроме Южный.

В беседе с корреспондентом ИА REGNUM мэр Рыбинска Денис Добряков, который является известным поклонником парашютного спорта, заслуженным мастером спорта и восьмикратный чемпионом мира по парашютному спорту в составе команды, заявил, что возможно тоже присоединится к десантникам, но только «если они дождутся окончания рабочего дня».