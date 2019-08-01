Тула, 1 августа, 2019, 14:31 — ИА Регнум. 98 детей из пострадавших от наводнения населенных пунктов Иркутской области приехали в Тульскую область на отдых по приглашению губернатора региона Алексея Дюмина 1 августа. Об этом сообщили ИА REGNUM в управлении пресс-службы правительства региона. Гостей разместили на одной из баз отдыха Заокского района.

Управление пресс-службы правительства Тульской области 98 детей из пострадавших от наводнения населенных пунктов Иркутской области приехали в Тульскую область

«Губернатор поручил сделать все, чтобы дети чувствовали себя на тульской земле как дома, смогли набраться сил и провести время с пользой, пока в Иркутской области устраняются последствия стихийного бедствия», — прокомментировала заместитель председателя правительства Тульской области Ольга Гремякова.

Как рассказала Ольга Гремякова, с детьми будут работать высококвалифицированные педагоги, для них будут организованы мастер-классы, спортивные мероприятия, в числе которых, например, сдача норм ГТО. Кроме того, предусмотрены концертная и игровая программа. Юных гостей ждут экскурсии по федеральным музеям, прогулки по Тульскому кремлю, Казанской набережной и другим достопримечательностям региона.

В общей сложности дети из Иркутской области в Тульской области пробудут больше трёх недель — до 26 августа. Все расходы на пребывание гостей из Иркутской области в Тульской области профинансированы из резервного фонда правительства региона.