Москва, 1 августа, 2019, 14:24 — ИА Регнум. В России с начала 2019 года количество граждан страны, которым из-за долгов запрещён выезд за пределы России, возросло почти на 1 млн человек. Об этом свидетельствует статистика Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

Александр Горбаруков ИА REGNUM Планы. Нищета

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Так, если в начале года число невыездных должников составляло 2,6 млн человек, то уже к середине лета в «чёрные списки» попали почти 3,5 млн человек, сообщает ТАСС. При этом общая сумма задолженности на 1 июля 2019 года достигла 1,47 трлн рублей.

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Как сообщало ИА REGNUM, наибольший рост числа должников был отмечен в Южном федеральном округе (на 50%), на Северном Кавказе (на 48%) и в Центральном федеральном округе (на 41%). Наименьший прирост отмечен на Урале (6%) и Дальнем Востоке (4%).

Добавим, что только в Оренбургской области из-за долгов, которые составляют 30 тыс. рублей и выше, на сегодняшней день за границу не могут выехать 37 тыс. человек. Это на 15% больше, чем на 1 июля 2018 года.