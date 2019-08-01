Кемерово, 1 августа, 2019, 14:22 — ИА Регнум. Озеленители Кемеровской области намерены превратить горные отвалы в заливные луга. В регионе начали использовать принципиально новый метод посева травы, передает 1 августа «Общественное телевидение России».

Эмилия Никитенко ИА REGNUM Трава

Из семян, удобрений, минеральных добавок и воды готовится жидкая смесь, которую разбрызгивают на почву. Благодаря этому семена прочно закрепляются в грунте, и на любой территории, даже со сложным ландшафтом, вырастает трава. В процессе используется и гидрогель. Он дополнительно защищает землю от перегрева.

Данила Коротков, заместитель генерального директора по недропользованию и экологии разреза «Березовский» «Гидропосев заключается в нанесении слоя многолетних трав со специальными добавками на любую поверхность, которая впоследствии покрывается ровным зеленым газоном. Тем самым мы можем освоить гораздо большее пространство».

Траву посеяли уже на территории более 70 гектаров. Также озеленители на горных отвалах вдоль дороги высадили пять тысяч сосен.