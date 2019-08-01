Как уйти от расчётов в долларах: три механизма
Москва, 1 августа, 2019, 14:24 — ИА Регнум. У властей РФ есть как минимум три механизма, с помощью которых они смогли бы мотивировать деловые круги постепенно отказаться от доллара и перейти к использованию национальных валют, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 1 августа корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова главы департамента министерства финансов РФ по контролю за внешними ограничениями Дмитрия Тимофеева. Последний посетовал на то, что хотя Россия, страны Евросоюза, Китай и другие государства поддерживают более широкое использование национальных валют, правительства должны взять на себя координирующую роль, так как «у коммерческих участников мало собственных стимулов отказываться от доллара».
Ну и, наконец, как отметил Делягин, государство может договориться с другими государствами о котировке сырьевых товаров на своих национальных биржах не в долларах, а в национальных валютах.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в начале лета 2019 года министр финансов РФ Антон Силуанов и председатель Народного банка Китая И Ган подписали соглашение о переходе на расчёты в национальных валютах.