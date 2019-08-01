Большое Село, Ярославская область, 1 августа, 2019, 14:17 — ИА Регнум. В Ярославской области начал действовать социальный агроволонтерский проект «Урожай для всех». Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказали авторы проекта. Агроволонтеры работают в Большесельском районе Ярославской области. Они ведут сбор фруктов в заброшенных садах. Организацией работ занимаются авторы туристического маршрута «Большесельская экотропа».

Агро-волонтер

«Совершая походы, мы часто находим заброшенные сады в местах, где раньше жили люди. А это урожай яблок, слив и вишни и много еще чего вкусного, которое пропадет, так как нет людей, которые могут собрать. А сколько урожая бывает лишним только потому, что людям не хватает сил собрать и переработать выращенное. Наша программа направлена на то, чтобы объединить людей: которые вырастили урожай и готовы им поделиться, волонтеров за трудовое участие в его уборке, и людей которые по ряду причин не могут сами выращивать здоровые овощи и фрукты», — рассказал автор проекта Дмитрия Яковлев.

Собранный урожай делится на три части: треть отдается владельцу сада, треть распределяется между агроволонтерами. Еще треть авторы проекта «Урожай для всех» собираются бесплатно распространять среди нуждающихся слоев населения Ярославской области.

«У нас в стране такого нет, мы берем за основу зарубежный опыт. Считаем, что нужно использовать богатство природы родного края, и намерены развивать агроволонтерство», — пояснил Дмитрий Яковлев.