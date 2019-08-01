Порту, Португалия, 1 августа, 2019, 14:17 — ИА Регнум. Португальский «Порту» подпишет контракт с вратарём сборной Аргентины Агустином Марчесином. Об этом сообщается на сайте мексиканского клуба «Америка», за который играет голкипер.

Дмитрий Пукалик Вратарь сборной Аргентины Агустин Марчесин

Условия сделки по переходу 31-летнего вратаря неизвестны. Отмечается, что Марчесин заменит в «Порту» испанца Икера Касильяса.

Напомним, в мае Касильяс перенес инфаркт, после чего завершил карьеру и вошёл в руководство «Порту».

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