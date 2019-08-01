Симферополь, 1 августа, 2019, 14:15 — ИА Регнум. В Крыму автомобиль скорой помощи сбил пешехода, который перебегал шоссе в неположенном месте. Об этом ИА REGNUM 1 августа сообщили в пресс-службе МВД по РК.

Иван Шилов ИА REGNUM Скорая помощь

По данным правоохранителей, накануне вечером автомобиль скорой помощи, двигаясь по ул. Алупкинское шоссе посёлка Кореиз на вызов с включенными спецсигналами, совершил наезд на пешехода 1956 года рождения, который перебегал проезжую часть не по пешеходному переходу.

«В результате ДТП с предварительным диагнозом «закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, скальпированная рана затылочной области головы, закрытый перелом шейки позвоночного отдела» мужчина был доставлен в больницу. По факту ДТП проводится проверка», — уточнили в МВД.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 июля в Инкермане под Севастополем автомобиль службы такси совершил наезд на собственного пассажира и скрылся с места происшествия. Мужчина погиб.

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