Вашингтон, 1 августа, 2019, 14:13 — ИА Регнум. В сеть выложили релизный трейлер игры Collapsed, над созданием которой работает студия Glaive Games. Ролик был опубликован 31 июля на YouТube-канале компании.

Компьютерная игра Collapsed

Игра представляет собой «рогалик» (обычно Rogue-like — ролевая экшн-игра с процедурно генерируемыми уровнями) и платформер (игра в которой персонажу для завершения уровней необходимо передвигаться по платформам) в постапокалиптическом мире. Играть в Collapsed геймеры могут в одиночку или с друзьями.

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Ожидается, что релиз Collapsed состоится в агусте 2019 года. Страница игры присутствует в таких онайлан-сервисах как Steam и GOG.