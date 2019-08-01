Москва, 1 августа, 2019, 14:09 — ИА Регнум. В России в августе 2019 года вступит в силу ряд законов и новых норм, которые затрагивают жизнь определённых категорий граждан.

Дарья Антонова ИА REGNUM Граждане России

Так, уже с сегодняшнего дня, 1 августа, изменения на себе почувствуют работающие пенсионеры. Пенсионный фонд РФ произведёт перерасчёт их страховых пенсий в беззаявительном порядке. Максимальное увеличение составит 261,72 рубля и будет ограничено тремя пенсионными коэффициентами, рассчитанными по стоимости 2019 года. Эта мера затронет почти 14 тыс. пенсионеров.

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С 19 августа на территорию России можно будет ввозить не более пяти килограмм овощей и фруктов и трёх букетов цветов, общее число цветков в которых не превышает 45. Если речь идёт о большем количестве и весе, в этом случае необходимо наличие фитосанитарных документов. В противном случае товар будет возвращён в страну, откуда ввозился, или будет уничтожен.

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Также в августе начнут действовать послабления для тех, кто выплачивает ипотеку. Желающим оформить ипотечные каникулы не придется платить государственную пошлину, чтобы внести изменения в единый государственный реестр недвижимости.

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А с конца лета в России вводится ответственность за так называемое «зарплатное рабство». В случае, если работодатель будет отказываться по просьбе сотрудника переводить средства на счета выбранного человеком банка, будет предусмотрен штраф для должностных лиц — от 10 тыс. до 20 тыс. рублей, для юрлиц — от 30 тыс. до 50 тыс. рублей.