На Украине вступили в силу спецпошлины на товары из РФ
Киев, 1 августа, 2019, 14:11 — ИА Регнум. С 1 августа 2019 г. на Украину запрещено ввозить цемент и фанеру из России, а остальные российские товары обложены пошлинами, сообщает телеканал 112.ua.
Александр Горбаруков ИА REGNUM
Межа. Россия и Украина
В силу вступили очередные антироссийские санкции, принятые правительством Украины ещё 15 мая.
Исключение сделано для некоторых видов топлива, поставляемого из России, а также фармацевтической продукции.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее на сайте президента Украины появилась петиция с призывом восстановить прямое авиасообщение между Россией и Украиной.
Эксперты считают, что Украине следует также пустить поезда в Крым, а также дать воду в Северо-Крымский канал.
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