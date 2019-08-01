Киев, 1 августа, 2019, 14:11 — ИА Регнум. С 1 августа 2019 г. на Украину запрещено ввозить цемент и фанеру из России, а остальные российские товары обложены пошлинами, сообщает телеканал 112.ua.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Межа. Россия и Украина

В силу вступили очередные антироссийские санкции, принятые правительством Украины ещё 15 мая.

Исключение сделано для некоторых видов топлива, поставляемого из России, а также фармацевтической продукции.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на сайте президента Украины появилась петиция с призывом восстановить прямое авиасообщение между Россией и Украиной.

Эксперты считают, что Украине следует также пустить поезда в Крым, а также дать воду в Северо-Крымский канал.

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