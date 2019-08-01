Москва, 1 августа, 2019, 14:04 — ИА Регнум. Сирийская арабская армия 31 июля 2019 года продолжила свое наступление в северной части провинции Хама. К концу дня в результате короткого боя она захватила две небольшие деревни, которые находились под контролем протурецкой группировки «Джейш аль-Изза» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Речь идет о населенных пунктах Аль-Азизия и Аль-Рай.

Иван Шилов ИА REGNUM Конфликт в Сирии

В ходе своего дальнейшего продвижения сирийские военные выбили джихадистов из города Хасрая. Об этом сообщает новостной ресурс Al-Masdar News со ссылкой нас свой источник в Сирийской арабской армии.

Эти успехи Дамаска стали возможны после захвата правительственными силами вершины стратегического холма Таль-Малах, одноименного населенного пункта и близлежащего города Джибин. Данный район находился под контролем террористической группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и ее ближайших союзников — протурецкой группировки «Джейш аль-Изза» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Ключевую роль в недавнем успешном продвижении сирийской армии сыграла российская авиация. Именно благодаря интенсивной обработке позиций боевиков с воздуха их оборона была сильно ослаблена. После захвата этой территории ВКС РФ не дали возможности боевикам перебросить подкрепления в данный район и сконцентрироваться для контрнаступления.