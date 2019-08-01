Оренбург, 1 августа, 2019, 14:03 — ИА Регнум. В Оренбурге в течение июля отмечался рост на автомобильный бензин и дизтопливо. За месяц рост составил в среднем 5 копеек, сообщает Оренбургстат.

Иван Шилов ИА REGNUM Бензин

На начало июля литр бензина в среднем стоил 44,36 рубля, на 29 июля — уже 44,41 рубля. Дизтопливо повысилось в цене значительнее — с 46,42 рубля до 46,51 рубля.

В середине месяца произошел скачок цен на 0,1%. Подорожал бензин всех марок, кроме АИ-98, а также дизтопливо.