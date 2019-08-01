Керчь, Крым, 1 августа, 2019, 13:51 — ИА Регнум. Администрация города Керчь не справилась со всеми поставленными перед ней задачами. Об этом на своей странице в Facebook 1 августа сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов.

Максим Додонов ИА Красная Весна Керченская бухта

«В частности, жители Керчи обоснованно жалуются на плохое качество уборки улиц города, недостаточное внимание уделяется вопросу покоса травы и так далее. Отдельная проблема — взаимодействие жителей и управляющих компаний в городе», — отметил Аксёнов.

По его словам, у местных жителей накопилось так много вопросов и претензий, что руководству республики придётся в ближайшее время проводить второе выездное совещание.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае власти Крыма дали администрации Керчи две недели на решение накопившихся проблем города, пообещав, если ничего не изменится, уволить местных чиновников.

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