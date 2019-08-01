Киев, 1 августа, 2019, 13:49 — ИА Регнум. Новое правительство Украины будет сформировано в первый-второй день работы Верховной рады, которая начнётся в сентябре, заявил представитель президента Украины в правительстве Андрей Герус 1 августа в эфире телеканала «1+1».

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

"Коалициады» не будет. Всё будет быстро. Думаю, новый Кабмин будет сформирован в первый или второй день работы нового парламента», — рассказал он.

Герус отметил, что парламент соберётся в начале сентября, а пока парламентские силы могут вести переговоры, чтобы не тратить время потом.

Как сообщало ИА REGNUM, в Трускавце проходят семидневные курс подготовки депутатов, в которых участвуют представители пропрезидентской партии «Слуга народа». По мнению оппозиционных политиков, это больше похоже на реалити-шоу и может вызвать насмешки за рубежом.

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