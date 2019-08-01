Грозный, 1 августа, 2019, 13:39 — ИА Регнум. Непогода не оставляет в покое Северный Кавказ. В ряде субъектов округа объявлено экстренное предупреждение на ближайшие дни. Так, в Чечне, Ингушетии, Кабардино-Балкарии и Северной Осетии-Алании 1 и 2 августа ожидаются местами сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 20−24 метров в секунду.

Ливень

В связи с неблагоприятными погодными условиями в МЧС по СКФО предупредили о возможности возникновения чрезвычайных происшествий не выше муниципального уровня. Они могут быть связаны с резким подъемом уровня воды в реках местами до неблагоприятных отметок, а в горах — со сходом селей малого объема.

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При этом в этот же период времени в ряде субъектов будет сохраняться чрезвычайная пожароопасность (5 класс). Таким районами являются северо-восток Чечни и низменные районы Дагестана. Также до 2 августа сохранится в отдельных центральных районах Ставропольского края и почвенная засуха под пропашными культурами.

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