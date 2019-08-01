Южно-Сахалинск, 1 августа, 2019, 13:38 — ИА Регнум. Премьер-министр России Дмитрий Медведев прибыл в Южно-Сахалинск в рамках рабочей поездки в Дальневосточный федеральный округ, сообщает 1 августа пресс-служба правительства РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Медведев

Отмечается, что Медведев встретится с врио губернатора Сахалинской области Валерием Лимаренко.

Кроме того, 2 августа премьер-министр осмотрит социальные и инфраструктурные учреждения и объекты региона, а также проведет совещание по вопросам социально-экономического развития центров экономического роста на Дальнем Востоке.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Дмитрий Медведев 1 и 2 августа совершает рабочую поездку в Дальневосточный федеральный округ (ДФО). Ранее сегодня он побывал в Чите, где провел совещание и посетил Краевую детскую клиническую больницу.

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