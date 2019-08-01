Хельсинки, 1 августа, 2019, 13:34 — ИА Регнум. Для получения шенгенской визы в Финляндии гражданам РФ уже в ближайшие несколько месяцев придётся предоставлять гораздо больше документов, чем это было ранее. Изменения начнут действовать с 1 сентября 2019 года. Об этом сообщили в министерстве иностранных дел Финляндии.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Шенгенская виза

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Так, российским гражданам придётся дополнительно представлять документы, подтверждающие проживание во время поездки и проездные билеты, а также письменное описание маршрута путешествия. Кроме того, обязательной станет и справка с места работы с информацией о зарплате, а также выписка с банковского счёта за три предыдущих месяца, которая подтвердит наличие достаточного количества средств на поездку. Выписку из банка можно заменить свидетельством о праве собственности на недвижимость в России.

Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что речь не идёт об ужесточении визовых правил для российских граждан. Страна просто приводит требования в соответствие директивами Евросоюза.

Как сообщало ИА REGNUM, всего в 2018 году гражданам России было выдано свыше 3,6 млн шенгенских виз. При этом больше всего отказов было получено от генерального консульства Норвегии — 17,85%. А вот Финляндия, напротив, оказалась в пятёрке стран, где чаще всего выдавали визы гражданам РФ.