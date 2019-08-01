Копенгаген, 1 августа, 2019, 13:46 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп заявил о возможности посетить Данию в период своего визита в Польшу в начале сентября. Трамп рассказал журналистам Белого дома о запланированной поездке в Польшу к 1 сентября, где будет проводиться торжественное мероприятие, посвященное началу Второй мировой войны.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Отвечая на вопрос о том, планируется ли посещение других государств, Трамп заявил, что по возможности хотел бы совершить визит в Данию. В администрации премьер-министра Дании сообщили, что в настоящее время не могут сказать что-либо конкретное по этому поводу — об этом пишет датская газета «Jyllands-Posten» («Юлландс-Постен»).

Представители администрации премьер-министра отметили, что президенту страны, с которой у Дании сложились союзнические отношения, всегда будут рады.