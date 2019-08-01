Калуга, 1 августа, 2019, 13:29 — ИА Регнум. В Калужской области вынесен приговор бывшей главе сельской администрации Ферзиковского района за земельный участок, полученный мошенническим путем. Об этом 1 августа сообщила корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора области Искрина Лепёхина.

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По её словам, в 2013 году бывшая сельская чиновница, с целью улучшения благосостояния сына, используя свое служебное положение, мошенническим путем оформила в его собственность земельный участок площадью 3500 кв. м. Осужденная внесла сведения в похозяйственную книгу, на основании которых выдала сыну выписку из нее. В ходе расследования уголовного дела по ч.4 ст.159 УК РФ установлено, что сумма ущерба, вследствие незаконно изъятого из муниципального владения земельного участка, составила 1 млн 400 тыс. рублей.

Подсудимая вину в совершенном преступлении не признала. Однако судом бывшая глава сельской администрации была признана виновной, ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на три года условно с испытательным сроком три года и штрафом в размере 500 тыс. руб.